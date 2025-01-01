Richterin Barbara Salesch
Folge 267: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Erpressungs-Skandal! Ein Konzern zahlt 30.000 Mark Schweigegeld, weil eine tote Maus im Milchbecher gefunden worden sein soll. Heute steht der Erpresser vor der Richterin. 2. Fall: Eine Mutter ist verzweifelt. Ihr Sohn wird vermisst. Dankbar vertraut sie sich einem Kommissar an, der ihr helfen will. Doch statt Hilfe gibt es eine Schlagzeile in der Presse.
