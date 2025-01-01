Richterin Barbara Salesch
42 Min.Ab 12
1. Fall: Theo Bossert sieht rot! Wieder ist er eingeparkt. Als er auch noch provoziert wird, kommt es zum Handgemenge. Die Aussagen über das genaue Geschehen gehen stark auseinander. 2. Fall: Ölwechsel im Wasserschutzgebiet. Ein Fall für den Staatsanwalt. Der wird es allerdings schwer haben, Jörg Budgereit die Tat lückenlos nachzuweisen.
