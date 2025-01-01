Richterin Barbara Salesch
Folge 269: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Mit einem Baseballschläger wird ein junger Student von seinen Kommilitonen krankenhausreif geprügelt. Was steckt dahinter? Und hatten die beiden betrunkenen Schläger wirklich einen kompletten Filmriss? 2. Fall: Ein nicht alltäglicher Fall von Betrug für die Richterin. Bernd Boll soll die Auslosung bei einem Preisausschreiben manipuliert haben, um einem Freund den Hauptgewinn zuzuschanzen.
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
