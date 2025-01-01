Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 1Folge 273
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 273: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Ein selbsternannter Schamane steht vor Gericht. Er soll eine Patientin krankenhausreif gepeitscht haben, ausgerechnet um Schmerzen zu überwinden. 2. Fall: Wie kam Thomas Klein auf seinem Fahrrad zu Fall? Er ist überzeugt: Monika Balthasar hat ihn gestoßen. Mit letzter Kraft hat er sie noch am Unfallort angezeigt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen