Richterin Barbara Salesch
Folge 274: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Carola wollte Erste werden beim Nachwuchswettbewerb, und sie hatte das Zeug dazu. Und dann machte der Friseur aus ihrem schönen Haar einen Wischmob. 2. Fall: Was geschah mit Nicola? Stürzte sie wirklich die Treppe hinunter oder wurde sie von ihrem Zuhälter misshandelt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1