Richterin Barbara Salesch
Folge 276: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Die Versicherungssumme für ein Fitnessstudio wird verdoppelt, kurz danach brennt die Hütte lichterloh. Warme Sanierung? 2. Fall: Ein junger Türke wird von Skinheads zusammengeschlagen. Da kommt sein Nachbar vorbei. Das Unfassbare: Er geht einfach weiter.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1