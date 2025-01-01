Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 280
Folge 280: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Erst ein heißer Chat, dann wilder Sex. Der Zahnarzt Thomas Engels wollte nicht mehr als eine Affäre. Doch dann wurde er erpresst. 2. Fall: Eine Joggerin fühlt sich von zwei Kampfhunden gehetzt und stürzt. Die Halter sagen: Unsere Doggen sind völlig harmlos. Was geschah wirklich?

SAT.1
