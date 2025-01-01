Richterin Barbara Salesch
Folge 281: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Eine hübsche Frau steht im Juwelierladen und zückt die Pistole. Minuten später fasst die Polizei einen Mann mit der Beute und Schminkresten im Gesicht. War er der Täter? 2. Fall: Schwerenöter Bernd lernt die reiche Witwe Barbara kennen. Doch das Liebesglück währt nicht lange. Der Sunnyboy verschwindet spurlos und mit ihm der nagelneue Mercedes.
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1