SAT.1Staffel 1Folge 281
43 Min.Ab 12

1. Fall: Eine hübsche Frau steht im Juwelierladen und zückt die Pistole. Minuten später fasst die Polizei einen Mann mit der Beute und Schminkresten im Gesicht. War er der Täter? 2. Fall: Schwerenöter Bernd lernt die reiche Witwe Barbara kennen. Doch das Liebesglück währt nicht lange. Der Sunnyboy verschwindet spurlos und mit ihm der nagelneue Mercedes.

SAT.1
