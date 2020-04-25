Staffel 02 Folge 05 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Folge 5: Staffel 02 Folge 05 - Road to Digital Austria
5 Min.Folge vom 25.04.2020Ab 6
In dieser Folge gehen wir folgenden Themen nach: - Supercomputer suchen Medikamente gegen Corona und jeder Einzelne kann dabei helfen. - Kompakt erklärt: Das ist gemeint, wenn man im Internet von "Trollen" spricht. - Mit Teamarbeits-Programmen wird die Arbeit aus dem Homeoffice erleichtert. Ein Überblick.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Road to Digital Austria
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen