Road to Digital Austria

Staffel 02 Folge 05 - Road to Digital Austria

ATVStaffel 2Folge 5vom 25.04.2020
5 Min.Folge vom 25.04.2020Ab 6

In dieser Folge gehen wir folgenden Themen nach: - Supercomputer suchen Medikamente gegen Corona und jeder Einzelne kann dabei helfen. - Kompakt erklärt: Das ist gemeint, wenn man im Internet von "Trollen" spricht. - Mit Teamarbeits-Programmen wird die Arbeit aus dem Homeoffice erleichtert. Ein Überblick.

