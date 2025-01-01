Staffel 02 Folge 07 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Folge 7: Staffel 02 Folge 07 - Road to Digital Austria
5 Min. Ab 6
Diese Arbeitsweisen aus Corona-Zeiten könnten auch in Zukunft unsere Arbeitswelt prägen. Eine Experten-Einschätzung. Kompakt erklärt: Das steckt hinter der Abkürzung "DSGVO". Diese Rolle spielt die Digitalisierung für Kleinbetriebe - ein aktueller Überblick.
Road to Digital Austria
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen