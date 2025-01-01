Zum Inhalt springenBarrierefrei
Road to Digital Austria

5 Min.Ab 6

Dieses mal bei "Road to digital austria": Lebensmittel aus dem 3D-Drucker - Das können die aktuellsten Geräte. Außerdem erklären wird, was hinter "Bits & Bytes" steckt. Und wir machen einen Ausflug ins digitale Museum und sind zu Besuch im "CoSA - Center of Science Activities" in Graz.

