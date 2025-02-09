Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn ATStaffel 3Folge 5vom 09.02.2025
Folge 5: Goldene Momente & kulinarische Highlights

92 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 6

Alexander Kumptner ist Vater geworden und wird von Frank Rosin und Ali Güngörmüs zu einem gemeinsamen Abend eingeladen. Es gibt tolles Essen und viele Überraschungen. Unter anderem kommt ein Tätowierer vorbei, um Alex den Namen seines Sohnes zu tätowieren. Außerdem schauen sich die drei die besten TOP-15-Staaten und Provinzen ihrer gemeinsamen Roadtrips durch Kanada und die USA an. Welcher Ort hat sie am meisten begeistert? Und wohin wollen sie beim nächsten Mal reisen?

