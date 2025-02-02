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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Überlebenskünste mit Löffelchen-Stellung

PULS 4Staffel 3Folge 4vom 02.02.2025
Überlebenskünste mit Löffelchen-Stellung

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Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 4: Überlebenskünste mit Löffelchen-Stellung

92 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 6

Die Camper-Köche lernen wie sie in der Wildnis überleben und kosten sich durch Elch-Herz und Froschschenkel.

Weitere Folgen in Staffel 3

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