Überlebenskünste mit Löffelchen-StellungJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 4: Überlebenskünste mit Löffelchen-Stellung
92 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 6
Die Camper-Köche lernen wie sie in der Wildnis überleben und kosten sich durch Elch-Herz und Froschschenkel.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-4: Kabel Eins & © Season 3, Season 3-4: PULS 4
Enthält Produktplatzierungen