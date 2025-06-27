Robert Stolz - Musik für GenerationenJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Robert Stolz - Musik für Generationen
25 Min.
Robert Stolz - viele seiner Werke sind bis heute bekannt und beliebt. Seine Melodien kennen Millionen, seine Geschichte nur wenige. Der Komponist und Dirigent aus Graz verhalf nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten vielen Juden zur Flucht aus Deutschland und emigrierte aufgrund seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus in die USA, wo er sowohl am Broadway als auch in Hollywood mit seinen Arbeiten erfolgreich war. Nach dem Krieg kehrte der 66-Jährige nach Wien zurück und machte eine große Karriere bis ins hohe Alter.
