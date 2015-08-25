Frank Rosins Türkei-Mission: "Maikels Bar" in SideJetzt kostenlos streamen
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Folge 3: Frank Rosins Türkei-Mission: "Maikels Bar" in Side
Folge vom 25.08.2015
Garip lernte Karin in Deutschland kennen, doch als seine Mutter krank wurde, ging er wieder zurück in die Türkei. Da er schon in Deutschland ein Restaurant besaß, wollte er daran anknüpfen und kaufte "Maikels Bar" in Side. Einige Zeit später folgte seine Frau Karin nach. Inzwischen steht nicht nur das Restaurant, sondern auch die Ehe der beiden vor dem Aus. Kann Frank Rosin "Maikels Bar" wieder auf Kurs bringen?
