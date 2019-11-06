"Abraxas" auf La GomeraJetzt kostenlos streamen
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Folge 4: "Abraxas" auf La Gomera
98 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das Abraxas vereint fünf Auswanderergeschichten unter einem Dach! Wolfram, Kerstin, Sven, Olaf und Chris - sie alle wollten weg aus dem trüben Deutschland, weg von ihren Sorgen und Ängsten. Ihre neue Heimat ist die Aussteiger-Insel La Gomera. Doch im Hippie-Paradies kracht es gewaltig! Chef Wolfram ist eigentlich Unternehmensberater und hat einst viele Firmen erfolgreich vor der Pleite gerettet - doch seinen eigenen Laden fährt er geradewegs an die Wand! Rechte: kabel eins
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Genre:Reality, Kochen
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins