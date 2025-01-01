Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Sternekoch Frank Rosin hilft Restaurantinhaber*innen, deren Existenz auf dem Spiel steht. Ob Essen, Service oder Ausstattung - der Spitzenkoch hat immer die richtigen Tipps parat.
Rosins Restaurants: Ein Sternekoch räumt auf
Der weltbekannte Koch Frank Rosin besucht in seiner TV-Doku Rosins Restaurants verschiedene Gaststätten. Zum Zeitpunkt seiner Ankunft befinden sich diese meist in Schwierigkeiten. In jeder Folge der Kabel Eins Koch-Show versucht der Sternekoch den Inhabern neue Arbeitsmethoden aufzuzeigen. Mit der Unterstützung von Frank Rosin können also die Besitzer ihr Image aufpolieren und die Zukunftsperspektiven ihres Restaurants verbessern.
Erster Schritt: Die Urteilsfällung
Zu Beginn jeder Folge von Rosins Restaurants gibt sich Frank Rosin als Gast des Restaurants aus. Nachdem er sich einen Überblick über das jeweilige Restaurant verschafft hat, kommt es zum nächsten Teil der Folge. Rosin lädt weitere Testesser ein, die das Restaurant bewerten sollen. Innerhalb kürzester Zeit bekommen die Gäste von den Servicekräften ein Drei-Gänge-Menü, das nach fünf Kriterien bewertet wird. Dazu zählt das Speisenangebot, die Bedienung, der Geschmack, das Preis-Leistungs-Verhältnis und das Ambiente. Die Bewertung dient Rosin als Grundlage für die Optimierungsmaßnahmen, die er im Rahmen der TV-Sendung vornehmen möchte.
Zweiter Schritt: Die Optimierung
Im zweiten Schritt der Kabel Eins Sendung versucht Herr Rosin das jeweilige Restaurant zu optimieren. Der Hauptkritikpunkt der Testesser ist die Zubereitung der Speisen. Die Gäste haben aber auch andere Kriterien. Dazu zählt die Sauberkeit und Ordnung, eine unpassende Einrichtung oder sogar die Zusammenarbeit der Angestellten. Je nach Bedarf erfindet Frank Rosin neue kulinarische Linien mit reduzierter Speisekarte. Außerdem nimmt der Koch Renovierungen des Gebäudes vor und führt klärende Gespräche zwischen Betrieb und Kundenkreis.
Dritter Schritt: Der Abschluss
Nach den vorgenommenen Neuerungen erfolgt im dritten Teil jeder Folge ein zweites Testessen. Die Gäste machen eine weitere Bewertung nach denselben Kriterien. Der Vorher-Nachher-Vergleich weist dabei meistens eine starke Verbesserung in allen Kategorien auf. Um die Nachhaltigkeit des Erfolgs von Rosins Maßnahmen darzustellen, werden die Betriebe oftmals von Reportern der Sendung K1 Magazin besucht und zeigen dabei große Fortschritte in der Geschäftsführung auf.
Dieser Ablauf ist für alle Staffeln der Kabel Eins Sendung Rosins Restaurants üblich. Jede Folge bringt natürlich neue Herausforderungen und Konflikte mit sich, die Struktur der Folge bleibt jedoch gleich. Wenn du diese Inhalte im TV verpasst hast, kannst du ganze Folgen von Rosins Restaurants jetzt sofort auf Joyn streamen.
Hintergrundinformationen zu Rosins Restaurants
Die Sendung Rosins Restaurants läuft bereits seit 2009 auf Kabel Eins und verfügt mittlerweile über 19 Staffeln. Jede Staffel hat eine variierende Anzahl an Folgen: Während die 12. Staffel 17 Folgen hat, hat die 7. Staffel nur 7 Folgen. Der unbestrittene Erfolg der Serie führte außerdem zu mehreren Spin-Offs der Show. In 2015 wurde die Reihe Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten ausgestrahlt, in der der Sternekoch deutschen Restaurantbetreibern im Ausland hilft. Ebenfalls 2015 erschien der Ableger Rosins Kantinen - Ein Sternekoch undercover, bei dem der Koch Frank Rosin verschiedene Kantinenbesitzer unterstützt.
Eine der bekanntesten Folgen von Rosins Restaurants handelt von der Renovierung von Café Zweistein, die zunächst scheinbar unmöglich ist. Auch das Restaurant Culo Del Mondo steht kurz vor der Insolvenz und die Lage erscheint aussichtslos. Doch mithilfe des beliebten Kochs Frank Rosin, schafften es sogar die Kutzeburger Mühle, die Kleine Braterei und die Gastro-Leidenschaft, ihre Qualität zu steigern.
Du träumst davon, dein eigenes Gasthaus und Lokal aufzumachen? Du willst deine Küche optimieren und leckeres Essen kochen? Falls du die Show im TV verpasst hast, kannst du ganze Folgen der Sendung Rosins Restaurants jederzeit gratis auf Joyn oder bei Joyn PLUS+ online streamen!