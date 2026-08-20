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Salzburg heute
Folge 1217: Salzburg heute vom 20.08.2026
20 Min.Folge vom 20.08.2026
20 Monate Haft für Pinzgau-Betrüger | Pflegekrise: Neue Perspektiven für Absolventen | Meldungen | Umbau des Festspielbezirks in Salzburg beginnt | Erste Konzerte beim Jazzfestival Saalfelden | 100 Jahre Flughafen Salzburg | Salzburger Saisonstart ohne Kapitän Raffl | 40 Jahre „Jugend zum Sport“ in Salzburg
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