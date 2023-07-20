Mietwucher, Einschüchterung und Ausbeutung im System vom Fleischriesen TönniesJetzt kostenlos streamen
SAT.1 investigativ
Folge 1: Mietwucher, Einschüchterung und Ausbeutung im System vom Fleischriesen Tönnies
92 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12
Diesen Film sollte keiner sehen. Diesen Film sollten Anwälte verhindern. Unter der Marke "SAT.1 investigativ" blicken SAT.1-Reporter:innen hinter die Fassade des Fleischriesen Tönnies, dessen Chef sich einst als Boss des FC Schalke 04 gerne volksnah inszenierte. Verdeckte Recherchen malen ein anderes Bild von Clemens Tönnies und seinem Unternehmen: Mietwucher, Einschüchterung und Ausbeutung seiner häufig osteuropäischen Arbeitskräfte gehören zum System des Fleisch-Milliardärs.
