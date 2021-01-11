Was kostet die Welt? Vom Schein und Sein der Superreichen - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Was kostet die Welt? Vom Schein und Sein der Superreichen - Die SAT.1 Reportage
46 Min.Folge vom 11.01.2021Ab 12
Mit über 1,3 Millionen Millionären zählt Deutschland zu den fünf reichsten Ländern weltweit. Die Rede ist von Menschen, deren Privatvermögen zusammen 7,5 Billionen Dollar ergeben. Aber wer sind Sie? Und wie sieht deren Leben bzw. Alltag aus? Die meisten Millionäre und Milliardäre in Deutschland zeigen ihren Reichtum nicht gerne. Zwei, die offen damit umgehen, sind Dominique und Dana Bouklata. Das Millionärsehepaar plant eine große Geburtstagsparty. Maura Wasescha dagegen verdient ihr Geld mit der Upper Class Als Luxusmaklerin in Sankt Moritz vermietet und verkauft sie Immobilien. Ihren Ruf hat sie sich hart erarbeitet. Bildrechte: SAT.1.
