Erik Satie zählt zu den wohl außergewöhnlichsten Gestalten der französischen Musikwelt des frühen 20. Jahrhunderts. Er war nicht nur Komponist - er war auch Designer, Kirchengründer, PR Pionier, Autor und Erfinder der "Musique d'ameublement", einer speziellen Art von Hintergrundmusik zum Zweck der akustischen Raumgestaltung. Saties Konzept der Möbelmusik, der Klangtapeten, seine Thesen von Einfachheit und Klarheit waren bedeutsam für die weitere Entwicklung des Minimalismus. Und doch wurde seine Musik ob ihrer Schlichtheit von Zeitgenossen oftmals kritisiert. Die Dokumentation zeigt Saties Welt mit einem Augenzwinkern - so, wie der exzentrische und humorvolle Komponist auch sich selbst und das musikalische Schaffen gesehen hat. Eine mannigfaltige, schillernde und vielseitige Persönlichkeit. Regie: Anne-Kathrin Peitz, Youlian Tabakov Bildquelle: ORF/Accentus Music/Sonja Riedel
