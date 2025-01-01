Saturday Night Forever - Legende, Oida!
1 Staffel
Ab 12
"Saturday Night Forever - Legende, Oida!" zeigt die kultigsten und unterhaltsamsten Episoden der legendären ATV-Reihe. Die Abenteuer der Samstagnacht stehen hier im Mittelpunkt, mit all ihren Hochs und Tiefs: Verrückte Flirts, peinliches Balzgehabe, superlustige Hoppalas und die derbsten Sprüche komprimiert in acht Folgen. Legende, Oida!
