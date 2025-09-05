Schicksalstage Österreichs: 2015 - Die große FluchtJetzt kostenlos streamen
Die Dokumentation rekonstruiert die dramatischen Tage Anfang September 2015, als zehntausende Flüchtlinge über Ungarn nach Österreich gelangten und politische, moralische sowie logistische Systeme an ihre Grenzen stießen. Schon wenige Tage zuvor hatte das Unglück von Parndorf mit mehr als 70 Toten gezeigt, dass die Migrationsbewegung und ihre Tragödien mitten in Europa angekommen waren. Im Fokus stehen das Krisenmanagement der Politik und die internationalen Verhandlungen. Bilder von chaotischen Szenen prägten die öffentliche Wahrnehmung und veränderten die Stimmung im Land. Die Diskussion über einen Zaun entlang der österreichischen Grenzen führte zum Unwort des Jahres „Bauliche Maßnahme“ und verdeutlichte, wie gespalten das Land in der Frage der Migrationspolitik war. Spätestens mit den Anschlägen von Paris im November 2015 veränderte sich die Debatte nachhaltig. Die Entscheidungen, die damals innerhalb weniger Wochen getroffen wurden, wirken bis heute nach und stellen auch ein Jahrzehnt später die Frage, wie Europa mit Flucht, Sicherheit und Integration umgehen will. Regie: Judith Doppler Bildquelle: ORF
