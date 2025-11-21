Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksalstage Österreichs: Skandal um Kardinal Groer

ORF IIIStaffel 1Folge 566vom 21.11.2025
47 Min.Folge vom 21.11.2025

Am 27. März 1995 macht das Magazin "profil" das lange gemunkelte Geheimnis öffentlich: Missbrauchsvorwürfe gegen den Wiener Erzbischof Hans Hermann Groër. Immer mehr Betroffene melden sich, während die Kirche schweigt, dementiert und mit umstrittenen Verteidigungsstrategien – etwa von Bischof Kurt Krenn – die Krise verschärft. Der Skandal spaltet die Gläubigen, führt zu Hunderttausenden Kirchenaustritten und lässt mit „Wir sind Kirche“ die größte Reformbewegung des Landes entstehen. Jahre später setzt die Unabhängige Opferschutzanwaltschaft neue Maßstäbe im Umgang mit Missbrauch. Die Dokumentation rekonstruiert die dramatischen Enthüllungen und zeigt, wie der Fall Groër Österreichs Verhältnis zur katholischen Kirche nachhaltig verändert hat. Bildquelle: ORF/Interspot Film/

ORF III
