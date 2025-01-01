Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall
2 StaffelnAb 0
Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall
Über einen Zeitraum von 30 Jahren gefilmt, enthüllt diese Serie die außergewöhnliche Reise von Dr. Jane Goodall, wie sie die größte Schimpansenauffangstation Afrikas, Tchimpounga, in der Republik Kongo gründete, und begleitet die Rehabilitierung einer Gruppe verwaister Schimpansen von der Genesung bis hin zum Leben in freier Wildbahn mit ihrer neu gefundenen Familie.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:us, 2021
