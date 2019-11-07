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Schmetterlinge im Bauch

Alte Vertrautheit - Teil 1

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 10vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 10: Alte Vertrautheit - Teil 1

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Eigentlich wollte Nelly mit Jens nur sein geklautes Auto abholen, als sie sich plötzlich mit Handschellen an ihn gekettet in Polizeigewahrsam wiederfindet. Und obwohl sie es eigentlich gar nicht will, stellt sich wieder Vertrautheit zwischen ihnen ein. Nelly lässt sich zu einem Essen überreden - und bekommt eine Ansage, die es in sich hat ...

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