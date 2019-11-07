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Schmetterlinge im Bauch

Episode 12

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 12vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 12: Episode 12

22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nach dem Kuss ist Jens vollends entflammt und macht Nelly in der Lounge vor allen Gästen eine Szene - bei der Judith durch eine Intrige von Volker Zeugin wird. Konstantin kann Nellys drohende Kündigung gerade noch abwenden. Als sie das am Abend mit ihren Kollegen feiert, taucht Jens schon wieder auf. Mit einem Strauß Rosen macht er ihr vor allen einen zweiten Heiratsantrag ...

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