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Schmetterlinge im Bauch

Episode 13

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 13vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 13: Episode 13

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nelly wird von der Romantik der Situation überrollt und gibt Jens' Drängen nach - sie landen im Bett. Zu Nils' und Carolas Entsetzen lässt sie sich von Jens überreden, wieder mit nach Bielefeld zu kommen. Obwohl Melanie ihm gerade eine riesige Eifersuchtsszene wegen Nelly hingelegt hat, inszeniert Nils einen Abschiedsabend ...

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