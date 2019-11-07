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Schmetterlinge im Bauch

Episode 20

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 20vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 20: Episode 20

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nelly lehnt Judiths Deal ab: Sie darf wieder bei Star Line anfangen, wenn sie niemandem etwas von ihrem gemeinsamen Absturz im Schwalbennest erzählt. Das hat Nelly nicht nötig! Doch der Job im Biomarkt macht sie auch nicht glücklich - und Mark lässt nicht locker. Er will Nelly unter allen Umständen zu Star Line zurückholen.

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