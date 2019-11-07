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Schmetterlinge im Bauch

Episode 21

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 21vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 21: Episode 21

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nils fühlt sich bei den Hochzeitsvorbereitungen übergangen, und auch die neue Eigentumswohnung sieht er eher als eine Einschränkung denn als Geschenk. Die Zeichen stehen gegen eine Hochzeit, aber er will es noch nicht wahrhaben. Einzig mit Nelly erlebt er einen schönen Moment, sie bekunden das erste Mal ihre Freundschaft ...

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