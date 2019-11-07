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Schmetterlinge im Bauch

Episode 3

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 3: Episode 3

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nelly trifft ihren neuen Nachbarn Nils, der sie spontan zum Abendessen einlädt - und zum Schlafen auf der Wohnzimmercouch, um ihr über die Einsamkeit in der ungewohnten Umgebung hinwegzuhelfen - Nelly nimmt dankbar an. Als sie am nächsten Tag den Job bei Starline bekommt, scheint es endlich bergauf zu gehen. Doch die nächste Katastrophe naht bereits ...

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