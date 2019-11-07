Schmetterlinge im Bauch
Folge 4: Episode 4
23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nelly stolpert an ihrem ersten Arbeitstag von einer Aufregung in die nächste - und dann taucht auch noch ihre Mutter in der Lounge auf und benimmt sich bei einem wichtigen Gast peinlich daneben. Volker ist voller Schadenfreude, und Judith erteilt Nelly eine Verwarnung. Und als Nelly nach Feierabend erschöpft nach Hause kommt, wartet schon die nächste Herausforderung auf sie ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1