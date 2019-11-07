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Schmetterlinge im Bauch

Episode 6

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 6: Episode 6

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nelly gerät unter Druck: Volker lässt eine wichtige Datei verschwinden und macht sie glauben, es sei ihr Fehler. Ein Minuspunkt mehr für Nelly auf Judiths Liste! Doch damit nicht genug: Als die Kollegen sich nach Jens erkundigen, erfindet Nelly eine Geschichte, um die Schmach der geplatzten Hochzeit zu vertuschen - ohne zu ahnen, dass Jens bereits vor der Tür steht!

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