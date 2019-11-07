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Schmetterlinge im Bauch

Episode 7

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 7: Episode 7

23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nelly ist geschockt: Gerade hat sie ihren Kollegen die Geschichte verkauft, dass sie verheiratet ist und ihr Mann auf einer Bohrinsel arbeitet - da steht Jens mit einem Rosenstrauß in der Lounge und bittet sie um Verzeihung! Sie kann ihn überreden, das Spiel vor den anderen mitzuspielen. Doch danach macht sie ihm klar, dass sie ihn nicht mehr wieder sehen will ...

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