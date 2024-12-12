Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schnee Olé

Wilde Partys auf der Alm

ATVStaffel 1Folge 2vom 12.12.2024
Wilde Partys auf der Alm

Wilde Partys auf der AlmJetzt kostenlos streamen

Schnee Olé

Folge 2: Wilde Partys auf der Alm

50 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 6

Die österreichischen Ski-Orte wissen genau, was die Wintersportfans brauchen: Panorama-Blicke und Party-Power. Ob im Zillertal, in Saalbach oder in Hinterglemm - hier trifft sich die internationale Feiergesellschaft auf 2.000 Metern Höhe, und das einzige Risiko ist die "Berghütten-Eskalationskette". Wenn der DJ zum "Schifoan"-Remix auflegt und die Après-Meute sich begeistert anschließt, dann wissen alle: Die letzte Gondel ist egal - hier fährt heute keiner mehr talwärts.

