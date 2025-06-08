Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 08.06.2025
25 Min.Folge vom 08.06.2025

Um 1900 pflegten tausend Gärtner den Schönbrunner Schlosspark, eine begehrte und privilegierte Anstellung. Ein filmischer Rundgang zeigt kulinarische Highlights, darunter historische Rezepte mit Blüten und Obst, die noch heute zur Wiener Küche gehören. (Dokumentation, AUT 2021) Bildquelle: ORF/Kreativlösung/Gerald Prüller

