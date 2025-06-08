Schönbrunner GartengeschichtenJetzt kostenlos streamen
Schönbrunner Gartengeschichten
Folge 1: Schönbrunner Gartengeschichten
25 Min.Folge vom 08.06.2025
Um 1900 pflegten tausend Gärtner den Schönbrunner Schlosspark, eine begehrte und privilegierte Anstellung. Ein filmischer Rundgang zeigt kulinarische Highlights, darunter historische Rezepte mit Blüten und Obst, die noch heute zur Wiener Küche gehören. (Dokumentation, AUT 2021) Bildquelle: ORF/Kreativlösung/Gerald Prüller
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schönbrunner Gartengeschichten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0