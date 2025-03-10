Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schöne neue Essenswelt

Schöne neue Essenswelt

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 10.03.2025
Schöne neue Essenswelt

Schöne neue EssensweltJetzt kostenlos streamen

Schöne neue Essenswelt

Folge 1: Schöne neue Essenswelt

46 Min.Folge vom 10.03.2025

Was einst „Bio“ war, ist heute „Free from“: Frei von Gluten, frei von Laktose … längst greift nicht mehr nur zu solchen Produkten, wer an einer medizinisch nachgewiesenen Unverträglichkeit leidet, sondern ein stetig wachsendes Marktsegment, das generell industriell gefertigter Nahrung misstraut. Die Kommerzialisierung dieses gesundheitsgetriebenen Käuferwunsches spült viel Geld in die Kassen der Hersteller. Doch nützen wir tatsächlich unsere Gesundheit, wenn wir ohne ärztliche Indikation „free from“ essen? Der Medizinjournalist Bernhard Hain hat für diese Dokumentation mit Expertinnen und Experten gesprochen. Der Trend, der Unverträglichkeiten und Allergien zu bekämpfen vorgibt, kann sie gerade auslösen, warnen die Mediziner. Denn die konsequente Weglassung von Gluten, Laktose etc. ist dazu angetan, den Körper für genau diese Stoffe zu übersensibilisieren. Sind diese Zusammenhänge der Nahrungsmittelindustrie und den Konsumentinnen und Konsumenten bewusst? Bildquelle: ORF/Bernhard Werany

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schöne neue Essenswelt
ORF III
Schöne neue Essenswelt

Schöne neue Essenswelt

Alle 1 Staffeln und Folgen