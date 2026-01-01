Schöne Schmerzen - Der Tattooreport
2 StaffelnAb 6
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Schöne Schmerzen - Der Tattooreport
Tattoos – früher nur unter Matrosen und Strafgefangenen zu finden, sind mittlerweile gesellschaftsfähig und als Körperschmuck akzeptiert. „Schöne Schmerzen - Der Tattooreport“ begleitet Tätowierer in ihrem Alltag. Aber nicht nur das tägliche Leben des Tätowierers wird erzählt, sondern auch die Geschichten ihrer Kunden.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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