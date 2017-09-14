Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge vom 14.09.2017: Die Glamourküche
45 Min.Folge vom 14.09.2017
Greg und Rochelle zogen von einem winzigen Town-House in ein 370-Quadradmeter-Domizil in Northridge, Kalifornien, um für ihre beiden Töchter endlich genug Platz zu haben. Doch das Haus von 1961 ist nicht nur sehr groß, sondern auch äußerst renovierungsbedürftig und erweist sich als echtes Groschengrab. Das Projekt wächst dem Ehepaar völlig über den Kopf, so dass die Familie auch lange nach dem Umzug in einem schrecklichen Chaos zwischen angestaubten Möbeln haust. Allein die Küche ist so grauenvoll, dass Rochelle sich weigert, sie überhaupt zu betreten. Da die Wohnsituation eine riesige Belastung für alle ist, wollen Nate und Jeremiah der Familie helfen.
