Schrecklich schöne Bausünden: Plattenbau-Paradiese
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Schrecklich schöne Bausünden: Plattenbau-Paradiese
Doku über Bausünden gehasster wie geliebter Architektur.Der Normverstoß gegen den so genannten guten Geschmack, der Stilbruch, das scheinbar Hässliche: sie sind nicht selten faszinierender und reizvoller als das offensichtlich Gefällige, vor allem in der Architektur. Vor allem seit den 1960er-Jahren massenhaft im Fertigteil-Verfahren schnell und billig hochgezogen, ästhetisch anspruchslos, oft monströs in ihren Ausmaßen. Man mag da an urbane Vereinsamung denken und soziale Randständigkeit. Regisseurin Katharina Röben rückt indes zur Ehrenrettung der Betonburgen aus. Plattenbauten können durchaus Horte sozialer Wärme sein und erfahren in manchen Teilen Europas sogar eine Renaissance.
Genre:Dokumentation, Reportage
Altersfreigabe:
0