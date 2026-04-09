Schuldfrage
Schuldfrage
PULS 24-Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz & DER STANDARD-Redakteur Jan Michael Marchart rollen im Vodcast "Schuldfrage" mit den Anwält:innen Anna Mair und David Jodlbauer die brisantesten Kriminalfälle Österreichs auf. Alle zwei Wochen donnerstags eine neue Folge!
True Crime trifft Justiz-Expertise: Der neue Vodcast auf JOYN
In „Schuldfrage“ analysieren Jan Michael Marchart von DER
STANDARD und Magdalena Punz von PULS 24 zusammen mit den Strafverteidigern Anna
Mair und David Jodlbauer wahre Kriminalfälle. Gemeinsam besprechen sie die
Ermittlungen und Gerichtsprozesse sowie die Urteile und werfen einen Blick
hinter die Kulissen der Justiz.
Sechs aufsehenerregende Fälle
Gemeinsam ergründen die Experten in der ersten Staffel des Podcasts sechs Fälle, die Österreich besonders bewegt haben. Sie erklären, wie Ermittlungen und Prozesse abseits von Schlagzeilen ablaufen und wie Urteile zustande kommen. Zuerst rekonstruieren sie den “Fall Anna”, bei dem ein Dutzend Jugendlichen die Misshandlung einer Minderjährigen vorgeworfen wurde und diskutieren das Urteil, das viele Außenstehende schockierte. In späteren Folgen greifen sie unter anderem den “Fall Grasser” und jenen der “Schamanin” auf.
Unbequeme Fragen, umstrittene Urteile
Der Video-Podcasts will wahre Kriminalfälle mit journalistischer Sorgfalt und juristischer Schärfe aufzuarbeiten. Wie kann es sein, dass ein Mensch drei Frauen tötet und strafrechtlich unschuldig ist? Wie beeinflussen die Öffentlichkeit und die Medien Gerichtsprozesse? Und gibt es eine Zweiklassen-Justiz in Österreich?
Ab 09. April 2026 auf JOYN
Jeden zweiten Donnerstag gibt es einen neuen spannenden Fall auf JOYN. Die sechs "Schuldfrage"-Fälle im Überblick:
- 9. April: "Der Fall Anna"
- 23. April: "Der Fall der Schamanin”
- 7. Mai: “Der Fall der drei toten Sexarbeiterinnen”
- 21. Mai: “Der Fall Teichtmeister”
- 4. Juni: “Der Fall Grasser”
- 18. Juni: “Der Fall Leon”