Schuldig oder nicht schuldigJetzt kostenlos streamen
Schuldig oder nicht schuldig
Folge 1: Schuldig oder nicht schuldig
48 Min.Folge vom 07.11.2022Ab 12
PULS 4 stellt die Verhandlung eines echten, in Österreich geschehenen Verbrechens nach und ruft acht freiwillige Geschworene in den Gerichtssaal. Gemeinsam mit den Zuseher:innen erfahren sie, wie schwierig es sein kann, endgültig über die Schuld oder Unschuld eines Menschen zu entscheiden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schuldig oder nicht schuldig
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4