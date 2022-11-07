Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schuldig oder nicht schuldig

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 07.11.2022
48 Min.Folge vom 07.11.2022Ab 12

PULS 4 stellt die Verhandlung eines echten, in Österreich geschehenen Verbrechens nach und ruft acht freiwillige Geschworene in den Gerichtssaal. Gemeinsam mit den Zuseher:innen erfahren sie, wie schwierig es sein kann, endgültig über die Schuld oder Unschuld eines Menschen zu entscheiden.

