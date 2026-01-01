Seattle Firefighters
Spin-Off-Serie von “Grey’s Anatomy”: Die Feuerwehrmänner und -frauen der Station 19 retten täglich Leben und versuchen die gefährlichen Einsätze mit ihrem Alltag zu vereinen.
Die Seattle Firefighters kämpfen um Leben und Tod
Die US-amerikanische Serie Seattle Firefighters - Die jungen Helden dreht sich rund um Station 19. Das ist die 19. Wache der Feuerwehr in Seattle, die ihr Leben täglich bei lebensgefährlichen Einsätzen riskiert. Die Crew von Station 19 arbeitet in 24-Stunden-Schichten: Kein Wunder, dass sie sich so nahestehen. Im Zentrum der Serie befindet sich Andy Herrera, gespielt von Jaina Lee Ortiz. Sie ist die ambitionierte Tochter des Chefs der Feuerwache, Captain Pruitt, und bewirbt sich nach seinem Rücktritt um die freie Captain-Stelle. Die Leitung von Station 19 muss sie sich zunächst mit ihrem Kollegen, dem furchtlosen Lieutenant Jack, gespielt von Grey Damon, teilen. Was keiner weiß: Andy und Jack haben heimlich eine Affäre, die ihren Posten aufs Spiel setzt.
Bei der Arbeit wird Andy von ihrer besten Freundin Maya Bishop unterstützt, die einst Olympia-Athletin war. Auf Station 19 wird sie von ihrem angeborenen Konkurrenzdrang auch zu Bestleistungen in ihrem neuen Job angespornt. Ebenfalls Teil der Seattle Firefighters ist Dean Miller, der bei jeder Gelegenheit seine Uniform nutzt, um Frauen von sich zu überzeugen. Travis Montgomery ist ein Feuerwehr-Sanitäter und das Herz der Feuerwache: Er steht seinen Freund*innen in jeder Staffel mit Rat und Tat zur Seite und hilft ihnen, über sich hinauszuwachsen. Dazu kommt noch die jüngste Mitarbeiterin Victoria Hughes, die sich ständig beweisen will und sich dabei oft in Sachen einmischt, die sie nichts angehen. Die eingespielte Truppe der Station 19 wird in Staffel 1 um ein neues Mitglied erweitert: Ben Warren. Er war mal Assistenz-Chirurg, nun hat er aber das Skalpell gegen einen Feuerwehrschlauch getauscht. Ben Warren muss erst lernen, dass die Einsätze ganz anders sind als die Notfälle im Krankenhaus. Und genau das muss ihm Andy im Verlauf der Staffeln beibringen.
Grey’s Anatomy in Flammen
Die Serie Seattle Firefighters - Die jungen Helden ist nach Private Practice das zweite Spin-Off der weltbekannten Krankenhausserie Grey's Anatomy. Die Handlung ist im selben Serienuniversum angesiedelt, weswegen einige Charaktere bereits vor Start der Show in einem Backdoor-Pilot in der "Mutterserie" vorgestellt wurden. Wiederum haben Grey's Anatomy-Figuren wie Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo, oder Miranda Bailey, gespielt von Chandra Wilson, Gastauftritte bei den Seattle Firefighters. Die Schöpferin dieses Universums Shonda Rhimes überließ beim zweiten Ableger die Zügel ihrer Mitarbeiterin Stacy McKee, die als Autorin und Show-Runnerin der Serie Seattle Firefighters agierte. Bis jetzt hat die Serie vier Staffeln. In 2018 gewann eine Staffel der Show bei den Imagen Awards eine Auszeichnung in der Kategorie "Best Primetime Program - Drama".
