Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
See Olé

Deutsch-Österreichische Liebschaft

ATVStaffel 2Folge 2vom 12.09.2024
Deutsch-Österreichische Liebschaft

Deutsch-Österreichische LiebschaftJetzt kostenlos streamen

See Olé

Folge 2: Deutsch-Österreichische Liebschaft

50 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 6

Matthias startete einst mit einem Campingplatz am Wolfgangsee - nun besitzt er ein luxuriöses Hotel. Wernsch, der "Sheriff", sorgt am Wiener Meer für Ordnung. Patrick feiert in der 12. Alm seinen Geburtstag und trifft auf seine Bekanntschaft Wenke.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

See Olé
ATV
See Olé

See Olé

Alle 2 Staffeln und Folgen