Deutsch-Österreichische LiebschaftJetzt kostenlos streamen
See Olé
Folge 2: Deutsch-Österreichische Liebschaft
50 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 6
Matthias startete einst mit einem Campingplatz am Wolfgangsee - nun besitzt er ein luxuriöses Hotel. Wernsch, der "Sheriff", sorgt am Wiener Meer für Ordnung. Patrick feiert in der 12. Alm seinen Geburtstag und trifft auf seine Bekanntschaft Wenke.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
See Olé
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:REPORTAGE
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4