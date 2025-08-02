Seitenblicke SommerbühneJetzt kostenlos streamen
Seitenblicke Sommerbühne
Folge 11: Seitenblicke Sommerbühne
6 Min.Folge vom 02.08.2025
Auch diesen Sommer besucht das Seitenblicke-Team wieder die Österreichischen Sommerbühnen und zeigt wohlbekannte und neue Spielstätten im ganzen Land. Christian Reichhold präsentiert die Events und Sommer-Premieren zwischen Bodensee und Neusiedlersee, die Stars und Bühnenlieblinge, ihre prominenten Gäste, ihr Publikum und die Einzigartigkeit der sommerlichen Spielstätten.
