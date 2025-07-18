Seitenblicke SommerbühneJetzt kostenlos streamen
5 Min.Folge vom 18.07.2025
Auch im Sommer 2025 besucht das "Seitenblicke"-Team wieder die österreichischen Sommerbühnen und zeigt wohlbekannte und neue Spielstätten im ganzen Land. Christian Reichhold (ORF) präsentiert die Events und Sommerpremieren zwischen Bodensee und Neusiedlersee, die Stars und Bühnenlieblinge, ihre prominenten Gäste, ihr Publikum und die Einzigartigkeit der sommerlichen Spielstätten.
