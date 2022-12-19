Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Selber machen lassen

Selber machen lassen

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 19.12.2022
Selber machen lassen

Selber machen lassenJetzt kostenlos streamen

Selber machen lassen

Folge 1: Selber machen lassen

50 Min.Folge vom 19.12.2022Ab 6

Reinhard Nowak, Kristina Sprenger und Mathias Novovesky legen Hand an! Bei "Selber machen lassen" werden die Zuseher:innen zu Auftraggeber:innen. Zur Hilfe beim Bau eilen ihnen österreichische Promi-Bastler:innen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Selber machen lassen
PULS 4
Selber machen lassen

Selber machen lassen

Alle 1 Staffeln und Folgen