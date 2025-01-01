Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Min.Ab 12

Ring frei für Aaron versus Flying Uwe. YouTuber und MMA-Kämpfer Flying Uwe bringt Aaron an seine körperlichen Grenzen und fordert ihn heraus in einem MMA-Kampf. Natürlich erhält Aaron vorab ein persönliches Training. Flying Uwes Motto: „Schlägt Aaron hart, schlage ich härter zurück.“

