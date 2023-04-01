Zum Inhalt springenBarrierefrei
She-Ra

Das Schloss

ProSieben MAXX
Staffel 1
Folge 18
vom 01.04.2023
Das Schloss

Folge 18: Das Schloss

22 Min.Folge vom 01.04.2023

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

