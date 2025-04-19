Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
She-Ra

Sweet Bee's Home

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 20vom 19.04.2025
Sweet Bee's Home

Sweet Bee's HomeJetzt kostenlos streamen

She-Ra

Folge 20: Sweet Bee's Home

22 Min.Folge vom 19.04.2025Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

She-Ra
ProSieben MAXX
She-Ra

She-Ra

Alle 2 Staffeln und Folgen